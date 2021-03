Do serviço de mesa à especialização no serviço de vinhos

Fernando Ruas é natural de Barrô, no Luso e foi na Adega do Rei, no sobejamente conhecido restaurante Rei dos Leitões, localizado na Mealhada, que nos falou do seu percurso profissional que, fruto da sua dedicação, vontade e determinação, lhe valeu uma distinção atribuída pela revista Vinho – Grandes Escolhas.

O mealhadense Fernando Ruas arrecadou recentemente o galardão de “Sommelier do Ano 2020”, atribuído pela revista Vinho – Grandes Escolhas.

O título “honoris causa” revela que não possui uma graduação académica, contudo tal não o impediu de, com apenas 37 anos, se destacar por mérito próprio, atingindo um elevado nível de reconhecimento profissional, uma vez que não pára de evoluir e procurar a excelência no serviço de mesa (onde começou), mas também no serviço de vinhos, ao qual se dedica de corpo e alma.

Fernando Ruas veio assim confirmar que a experiência e uma atualização constante sobre todas as novidades na sua área profissional também permitem que se tenha sucesso e se seja excecional.

