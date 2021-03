Feira de Março cancelada

Tendo em conta o prolongamento do estado de emergência até 16 de março e não existindo ainda um plano de desconfinamento, a Câmara Municipal de Aveiro e a Aveiro Expo decidiram cancelar a Feira de Março deste ano. A organização confessa que avança com esta decisão “com grande mágoa, mas com o devido sentido de responsabilidade”, tendo em conta que “em primeiro lugar está a saúde de toda a população”.

Apesar da expetativa criada em 2020, de que a Feira de Março poderia regressar em 2021, bem como as medidas definidas pela Câmara Municipal de Aveiro no Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica (PAAASE) 2021, com a redução de 50% dos valores a suportar pelos participantes, “constata-se que não se encontram minimamente reunidas as condições para realizar um evento desta envergadura”, frisa a autarquia.

Ainda assim e cientes que muitos dos habituais participantes na Feira de Março se encontram em situações complexas, pelo facto de já não trabalharem desde janeiro de 2020 – como por exemplo o setor da diversão – a Câmara Municipal de Aveiro e a AveiroExpo estão disponíveis para promover um evento de animação no recinto exterior do Parque de Feiras e Exposições, com referência para o mês de agosto (sujeito a articulação com os vários parceiros), desde que estejam reunidas todas as condições de segurança e legais para o efeito.

As entidades organizadoras acreditam que a Feira de Março possa voltar em 2022 “e proporcionar a todos excelentes momentos de convívio, de animação e diversão, como forma de celebrar a vida e, esperemos, o fim de uma fase difícil para todos nós”.

Cancelada Maratona da Europa 2021

Cancelada foi também a edição de 2021 da Maratona da Europa. A Câmara Municipal de Aveiro, a Turismo do Centro de Portugal e a Globalsport acordaram em cancelar o evento, assumindo desde já iniciar o trabalho de preparação da edição de 2022, ficando definida a data de 24 de abril, na perspetiva da evolução positiva da pandemia.

Esta é uma decisão “muito dura de tomar”, depois do sucesso da primeira edição em 2019, e do cancelamento da edição de 2020 devido à pandemia de Covid-19. Porém, as três entidades consideram que não se encontram reunidas as condições para a realização de um evento com a participação de milhares de pessoas, como é a Maratona da Europa, agendada para o próximo dia 25 de abril, sendo igualmente muito difícil prever outra data durante o ano de 2021, enquanto não estiver criada a imunidade de grupo com a disseminação do programa de vacinação.

Contudo, e caso as condições legais e sanitárias o permitam, ao longo do presente ano serão realizadas várias ações promocionais da Maratona da Europa 2022, quer no Município de Aveiro e de Ílhavo, como também em todo o território nacional.