Método “Ubuntu” chega ao Agrupamento de Escolas da Mealhada

A “Academia de Líderes Ubuntu Escolas – Mealhada” é dirigida a todos os jovens dos 14 aos 18 anos e vai desenvolver-se, nos próximos três anos letivos, no Agrupamento de Escolas da Mealhada. O projeto, cuja apresentação decorreu no dia 3 de março, via zoom, procura transmitir valores como a solidariedade e o sentido de comunidade aos jovens, com objetivo destes se tornarem agentes de mudança na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Inspira-se, por isso, em modelos de liderança de personalidades como Nelson Mandela, Martin Luther King e Malala Yousafzai.

Ubuntu é uma filosofia de origem sul-africana focada na valorização da interdependência e da solidariedade que procura desenvolver e promover competências pessoais, sociais e cívicas.

Rui Marques, do Instituto Padre António Vieira (IPAV), entidade que desenvolve a Academia de Líderes em vários municípios do país, explicou que o projeto será desenvolvido em torno de três principais eixos: ética do cuidado, liderança servidora e construção de pontes.

O método Ubuntu assume o desenvolvimento de cinco competências centrais que estão na base do processo de crescimento humano: tornar-se pessoa. Num primeiro nível, são promovidas competências focadas no indivíduo (autoconhecimento, autoconfiança e resiliência) e, num segundo nível, são focadas as competências sociais e relacionais (empatia e serviço).

Nas palavras de Rui Marques, “formar líderes servidores e construtores de pontes, promover uma ética do cuidado pelo outro e pelo planeta, transformar crenças, atitudes e comportamentos e restaurar a dignidade humana são os principais objetivos lançados neste projeto que chega agora à Mealhada, com já tantas dinâmicas cívicas e educativas importantes e relevantes na região”.

O projeto assenta, pois, numa proposta educativa não-formal, a partir do uso de ferramentas lúdico-pedagógicas, como reflexões, filmes, contos, músicas, textos e experiências.

Fernando Trindade, diretor do Agrupamento de Escolas, sublinha a importância do projeto num tempo em que há alguma falência relativamente à cidadania. “Percebi de imediato o seu alcance e a importância para os jovens, pelo que é com grande entusiamo que vejo a implementação da Academia no Agrupamento”, afirmou.

A iniciativa passará pela formação acreditada de professores e de outros educadores para a metodologia Ubuntu, em parceria com a Escola Superior de Educação Paula Frassinetti (ESEPF), para gerar autonomia e capacidade de replicação nomeadamente na disciplina de cidadania. Posteriormente, passará também pela capacitação dos estudantes.

A Academia de Líderes Ubunto – Escolas chega à Mealhada na sequência do projeto de criação do Bosque Madiba, na Mata Nacional do Buçaco, num local que já foi visitado pelo neto de Nelson Mandela, Ndaba Mandela, que plantou a primeira árvore do referido bosque. “Naquela ocasião, a autarquia assumiu o compromisso de desenvolver um projeto de Educação para a Cidadania, dirigido à comunidade escolar, como forma de celebrar a vida e o legado de Nelson Mandela, um dos heróis mais adorados e icónicos de todos os tempos, como forma de transmitir às gerações mais novas os valores da paz, da cooperação e do diálogo”, explicou o presidente da Câmara da Mealhada.

Rui Marqueiro afirma que o projeto é enriquecedor para os jovens do concelho, sublinhando que esta parceria “não se destina apenas às escolas, mas é emancipadora de novas elites, novas lideranças servidoras. O meu desejo é que se formem melhores líderes do que os que temos atualmente”.