Palhaça: Aprovada doação de terreno para parque de autocaravanas

Este foi um dos projetos concorrentes à edição de 2019 do Orçamento Participativo, promovido pelo município.

Oliveira do Bairro

Foi dado mais um passo, na última sexta-feira, para a criação de um parque de autocaravanas na freguesia da Palhaça, uma obra prevista no Orçamento Participativo (OP) 2019 do Município de Oliveira do Bairro.

A Assembleia de Freguesia, reunida em sessão extraordinária, aprovou a proposta de doação de mais uma parcela de terreno para aquele fim, estimando-se que até final de abril todo o processo esteja concluído para se avançar com a obra.

O terreno em causa, na Rua Fonte Bebe-e-vai-te, será destinado à construção do parque de autocaravanas junto ao Parque de Lazer. Este foi um dos projetos concorrentes à edição de 2019 do Orçamento Participativo, promovido pelo município.

Leia mais na edição impressa de 25 de março ou então aqui.