Primeiro talho em Portugal certificado para venda da “melhor carne do mundo”

Este sábado, dia 20 de março, às 18h, no Largo Mário Navega, em Antes, Mealhada, o Grupo C’s é oficialmente certificado com a afixação de uma placa da entidade Kobe Beef – Certified Seller. O galardão, exposto na fachada das instalações, representa a exclusividade, em Portugal, a nível de todos os talhos, na venda de Kobe Beef. Esta é considerada por Chef’s de renome e em concursos internacionais das melhores carnes do mundo devido ao sabor suave, consistência suculenta e pela experiência de degustação que proporciona.

A designação de Kobe é alusiva a uma cidade japonesa localizada na província de Hyōgo. Extraído da raça bovina Wagyu, originária do Japão, e utilizada há séculos no trabalho de cultivo do arroz, o Kobe Beef é considerado o pináculo das carnes mais caras do mundo, com preços que podem chegar aos 400€/kg.

Cláudio Cipriano, gerente do grupo C’s, refere que a aposta na venda do Kobe Beef ao cidadão comum pretende “oferecer o melhor do mundo e proporcionar aos clientes experiências diferentes e personalizadas”, através da oferta de um produto “de valor e qualidade inegáveis”. O responsável esclarece que “a importação do Kobe Beef é feita de forma direta, com prazos de entrega muito céleres”.



A principal característica desta carne é a sua concentração marmorizada, que resulta da distribuição da gordura entre as fibras. A intensidade do marmoreio, a cor da gordura, a cor da própria carne, o tecido muscular e a forma do músculo são os critérios utilizados para a carne atingir a qualidade máxima – qualidade A5. Para alcançar a carne macia e suculenta do Kobe Beef, os bois da raça Wagyu são tratados com muitos cuidados, desde a alimentação à base de arroz, milho, maçã e cerveja, a escovações diárias, massagens para relaxar e música clássica.

Para comercializar os produtos da marca Kobe Beef, é necessário o registo na Kobe Beef Marketing & Distribution Promotion Association e cumprir regras de controlo restritas, nomeadamente, a obrigatoriedade de os produtos ficarem num expositor isolado.

O Grupo C’s, entidade referenciada no corte de carnes, dedica-se ao negócio do gado há mais de 20 anos, com distribuição de produtos por todo o país. Este é o único talho certificado para a venda de Kobe Beef existindo apenas outra licença, atribuída a uma loja de conveniência.