Projeto de 84 milhões junta Águeda, Alemanha e Taiwan

Três empresas da região uniram-se a outras duas (Alemanha e Taiwan) para o projeto Carbon Team, localizado em Vouzela e destinado à produção em massa de quadros em fibra de carbono para bicicletas, informou a autarquia local.

Após o sucesso da Triangle’s, em Águeda, fundada pelas empresas Rodi, Miranda e Ciclo Fapril, estas juntaram forças com a Bike Ahead composites (Alemanha) e Art Collection (Taiwan) para trazer a produção em massa destes componentes para a Europa, a partir do Município de Vouzela.

Segundo a autarquia, o investimento inicial do projeto, localizado na Zona Industrial de Campia, foi de 8,4 milhões de euros. A construção da fábrica, com cerca de 9.000 m2, teve início no final de 2019 e foi concluído no final do ano passado.

