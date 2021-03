Suspeitos de homicídio em Sintra capturados em Águeda e em Sevilha

A Polícia Judiciária (PJ) capturou em Águeda e em Sevilha (Espanha) os presumíveis autores de um homicídio que ocorreu em Sintra em 2020, informou a PJ.

Com a participação da Polícia Nacional de Espanha e a colaboração da Guarda Nacional Republicana, a PJ procedeu à localização e detenção de cinco homens, de idades compreendidas entre os 18 e os 62 anos, por fortes indícios da prática de crime de homicídio qualificado, no passado dia 1 de novembro de 2020, no concelho de Sintra. Os agora detidos – “familiares entre si e atuando concertadamente” – atingiram mortalmente, através de disparos de arma de fogo, um outro homem, de 49 anos, com o qual mantinham uma relação conflituosa, diz a PJ.

Os presumíveis autores colocaram-se em fuga mas as autoridades, numa operação desencadeada em simultâneo no concelho de Águeda e nas imediações da cidade de Sevilha, procederam às detenções.

A PJ refere que dois dos detidos foram intercetados em território nacional e os restantes três naquela cidade espanhola, em cumprimento dos mandados de detenção europeus entretanto emitidos pela autoridade judiciária.