UA reconhecida como universidade de investigação de excelência

A Universidade de Aveiro (UA), atingiu a classificação de Muito Bom e Excelente em todos os 20 centros de investigação científica da academia, a última delas a Unidade de Investigação RISCO, cujo resultado do pedido de reavaliação foi publicado esta quarta-feira, dia 3 de março, que realça a UA como uma Universidade de Investigação de Excelência.

O resultado do processo de avaliação efetuada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) em 2017/2018, e publicado em dezembro último, já tinha evidenciado a qualidade da Investigação Científica da Universidade de Aveiro (UA).

“Esta avaliação premeia a UA e coloca-a no topo da investigação de ponta realizada em Portugal. Realça de forma muito vincada os investigadores UA pela excelência da investigação que se tem vindo a desenvolver, como resultado do esforço, dedicação, mérito e estratégia de toda a nossa comunidade científica. No entanto, a fasquia fica muito mais elevada, compromete e responsabiliza a Academia UA para continuar a trabalhar e atingir no futuro resultados e classificações ainda melhores”, considera Artur Silva, vice-reitor da UA para a área da investigação.

Ciências Sociais, Saúde, Materiais, Nanotecnologia, Química, Alterações Climáticas, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Psicologia, Matemática, Design, Música e Engenharia Eletrónica são apenas algumas das áreas científicas em que as unidades de investigação da UA desenvolvem a sua atividade e às quais a FCT atribuiu notas máximas.

Na sequência da avaliação realizada pelos respetivos painéis internacionais obtiveram a classificação Excelente, os centros de investigação CESAM, CICECO, CIPES, I3N, LAQV-REQUIMTE, WJCR e INET-md. Com Muito Bom foram avaliados os centros iBiMED, DigiMedia, GeoBioTec, TEMA, CIDMA, CLLC, CIDTFF, ID+, GOVCOPP, IEETA, CINTESIS, IT e RISCO.

“A classificação de Muito Bom atribuída à Unidade de Investigação RISCO, como resultado de reclamação, vem repor a verdade sobre a investigação que se faz na área da Engenharia Civil, assim como o financiamento que lhe era devido”, diz a UA.