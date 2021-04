2.ª fase de testagem nas escolas começa amanhã

O processo de testagem em estabelecimentos de educação, tanto do ensino público como do privado, prossegue a partir de amanhã, segunda-feira, coincidindo com o início do 3.º período letivo e com a retoma das atividades presenciais dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.

De acordo com o Ministério da Educação, vão ser testados , entre os dias 5 e 9 de abril, 150 mil trabalhadores docentes e não docentes, dando continuidade à implementação da Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2.

O Ministério da Educação destaca ainda que será testada a totalidade de pessoal docente (PD) e de pessoal não docente (PND) dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico (do 5.º ao 9.º ano) dos estabelecimentos de todos os concelhos, bem como a totalidade de PD e PND da Educação Pré-Escolar, 1.º ciclo do ensino básico, bem como todos os trabalhadores de AAAF, AEC e CAF1 dos concelhos com taxa de incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

De acordo com informação prestada pela Direção-Geral da Saúde, todos os docentes e não docentes vacinados deverão ser igualmente testados.

Entre a primeira fase de testagem – que se iniciou em janeiro e que prosseguiu nas escolas de acolhimento, apesar do ensino à distância – e a segunda fase – que arrancou no passado dia 15 de março, aquando do regresso à atividade presencial da Educação Pré-Escolar e do 1.º ciclo do ensino básico – foram já realizados mais de 150 mil testes de antigénio à COVID-19.