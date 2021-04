Anadia: Projeto “Varandas do Parque” de novo em hasta pública

De salientar que este complexo habitacional está inserido num projeto mais amplo, no âmbito do Plano de Ação de Regeneração Urbana de Anadia.

O Câmara Municipal de Anadia vai colocar novamente em hasta pública os dois prédios urbanos, com projeto aprovado, destinados à construção de dois edifícios de habitação multifamiliar, localizados na Avenida das Laranjeiras, na cidade de Anadia. A decisão foi tomada na última reunião de executivo, depois das anteriores hastas públicas terem ficado desertas.

Neste novo procedimento, o Município introduziu uma alteração que prevê a arrematação independente de cada edifício. Ou seja, os prédios podem ser vendidos separadamente. Assim, o valor base de arrematação do Edifício Varandas do Parque I, com a área de 1628 m2, é de 285 mil euros; e o do Edifício Varandas do Parque II, com 1820 m2, é de 320 mil euros, com lanços de 500 euros.

Acrescente-se que o empreendimento a edificar junto ao Parque Urbano da Cidade, que se encontra na sua fase final de construção, prevê a construção de 18 fogos de tipologia T2 “Varandas do Parque I”, enquanto que o “Varandas do Parque II”, tem previsto 15 fogos de tipologia T3 e três de tipologia T2. Ambos são constituídos por cave, rés-do-chão e dois andares.

As condições gerais, constantes no Caderno de Encargos, podem ser consultadas, através do site www.cm-anadia.pt ou na Câmara Municipal de Anadia, Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística.