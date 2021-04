App cria ferramentas para explorar e dinamizar a Pateira

Foi já assinado o protocolo de colaboração técnica e financeira entre o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e a Câmara de Águeda, tendo por objetivo o desenvolvimento do projeto “ExplorAPPateira”. Este projeto nasceu da iniciativa de um grupo de cidadãos da região abrangida pela Pateira (Mónica Oliveira, Armindo Ferreira, Rui Moreto, Luísa Dias, Cláudia Rosa) que apresentou uma proposta para o Orçamento Participativo de Portugal (OPP) 2018, tendo conseguido um investimento total de 200 mil euros.

O “ExplorAPPateira” pretende ser uma ferramenta de dinamização e divulgação da Pateira e tem como principal objetivo a criação de uma plataforma informática e respetiva aplicação móvel (App), que permitirá ao utilizador selecionar uma vasta lista de conteúdos e informações úteis, conhecer os valores naturais existentes na Pateira e optar pela forma mais adequada e orientada para a sua visitação, que combine o máximo de usufruto para o público com o mínimo de impacte no território.

“A Pateira é inspiradora, temos aqui um manancial muito interessante, natural, lúdico e desportivo que precisamos proteger, cuidar e promover. Acho que esta App vai ajudar-nos a fazer isso”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, salientando o papel que a Autarquia tem tido, ao longo dos anos, na preservação desta lagoa natural.

O edil reconhece que existem e persistem alguns problemas que afetam a Pateira, nomeadamente as dragagens que são necessárias realizar ou ainda a infestação dos jacintos-de-água, uma praga que tem sido, sistematicamente, combatida pela Câmara Municipal de Águeda, recorrendo a uma ceifeira aquática.

Jorge Almeida lembra que, no concelho de Águeda, a Pateira de Fermentelos abrange três Freguesias/Uniões de Freguesias e que “com todas trabalhamos para que as suas margens sejam um sítio acolhedor e façam com que as pessoas cá venham visitar, conhecer e desfrutar”.

Projeto será executado em parceria com o ICNF

Aumentar o grau de conhecimento sobre a Pateira de Fermentelos, bem como a consciência ambiental e promover o turismo da natureza é justamente o propósito do projeto “ExplorAPPateira” que vai ser agora executado pela Câmara de Águeda, em parceria com o ICNF.

“Acreditamos que estamos rodeados dos parceiros certos, que esta é uma equipa vencedora que vai levar a bom porto este projeto e concretizar este sonho”, disse um dos proponentes, na sexta-feira, no momento da assinatura do protocolo entre a Câmara de Águeda e o ICNF.

Na ocasião, Jorge Almeida reiterou a disponibilidade e o compromisso do Município em executar esta ideia vencedora do OPP.

Fátima Araújo Reis, diretora regional do centro do ICNF, acredita que este será “um projeto de sucesso”, até porque, argumentou, “a Câmara Municipal está envolvida”. A dirigente elogia o Município de Águeda por se envolver “de uma forma ativa nestes projetos de colaboração”.

De referir que o projeto implica a criação de um guia de campo, onde estarão descritas as características da Pateira, bem como a sua história, cultura e tradições, sem esquecer a descrição da fauna, flora e habitats existentes. Neste guia, serão ainda descritos os espaços de utilização pública, bem como diversa informação útil para visitantes e turistas (restauração, alojamento, animação turística e mapas).

Será ainda desenvolvida uma aplicação informática (App) e um site (onde estará alojada a App) que disponibiliza, em formato digital, toda a informação existente no guia de campo, para além de permitir, por exemplo, receber mensagens sobre eventos ou realizar jogos interativos.

A instalação de um observatório de fauna selvagem na margem de Fermentelos da Pateira ou um concurso de fotografia internacional são exemplos das intervenções e dinâmicas previstas realizar no âmbito do projeto.