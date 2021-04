Autarcas reconhecem falta de uma liderança que una interesses na região

O grande desafio que a Região Centro tem pela frente passa pela convergência de vontades em torno do seu valor e pela criação de uma liderança forte que consiga fazer remar os municípios nesse sentido, dado não ter, à semelhança do Porto e de Lisboa, fortes áreas metropolitanas que galvanizam apoios e atenções do Governo.

Esta é uma das conclusões retiradas do debate de quinta-feira, dia 25 de março, na Mealhada, onde autarcas locais (Teresa Cardoso, Helena Teodósio, Rui Marqueiro e Duarte Novo) e o presidente da Câmara de Alcácer do Sal, juntaram-se, durante duas horas, para debater “O presente e o futuro dos municípios portugueses – Desafios da governação autárquica”.

Eleições em outubro e num único dia, a ineficácia das comissões de coordenação para afirmar uma região, o “presente envenenado” da transferência de competências do Estado para as autarquias e os gastos locais com a pandemia sem apoio do Governo, foram outros focos de um debate colorido em termos de partidos políticos, mas a confirmar que no poder local é muito mais o que os une do que aquilo que os separa.

Leia a notícia completa na edição impressa ou digital do JB