Bairrada com três representantes no Concurso Nacional de Leitura

Oliveira do Bairro e Mealhada organizaram as finais do Concurso Intermunicipal de Leitura. Vão três alunos bairradinos à final nacional.

São três os alunos bairradinos que vão representar a Região de Aveiro e de Coimbra no Concurso Nacional de Leitura, que decorrerá a 5 de junho próximo, em Oeiras.

No passado dia 17, foi Oliveira do Bairro que recebeu a final do Concurso Intermunicipal de Leitura da Região de Aveiro, destinado a alunos do 1.º ciclo ao ensino secundário, que apurou os melhores leitores em voz alta da região.



Dos 44 participantes da final, saíram vencedores Leonor Martins Trancoso, da Escola Básica da Palhaça – Oliveira do Bairro (1.º ciclo), Catarina Samagaio Gomes, da Escola Básica João Afonso, em Aveiro (2.º ciclo) e Anna Shevchenko, da Escola Básica e Secundária de Anadia (3.º ciclo). Já no ensino secundário, o primeiro lugar foi atribuído a João Pedro Teles Rodrigues, da Escola Secundária Dr. José Macedo Fragateiro, em Ovar.

Para além da vitória no 1.º ciclo, a representação de Oliveira do Bairro conseguiu ainda um honroso segundo lugar, por Filipa Pato, no escalão dos alunos do ensino secundário. Ainda a destacar nas pretações bairradinas, Mariana Almeida, da Escola Básica e Secundária de Anadia, que alcançou o 3.º lugar na categoria do 2.º ciclo.



Na Região de Coimbra, o concurso intermunicipal foi realizado na Mealhada, no dia 21, apurando oito alunos para a fase final do Concurso Nacional de Leitura, entre eles Maria da Luz Cruz (Município da Mealhada).

