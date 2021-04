Cantanhede: 30 Minutos de Música prossegue com Trio Baptista, João Cação e João Cardita e FUGUE

30 Minutos de Música está de volta este fim de semana com transmissão em live streaming através de página do facebook do Município de Cantanhede, a partir do Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Hoje, sexta-feira, 30 de abril, às 21h30, atuam “Tiago Baptista, João Cação e João Cardita”, grupo constituído por estes três jovens executantes, que pretendem, através de uma vontade comum, transportar para a música a amizade que une os três membros deste projeto.

Tendo como pano de fundo a interpretação de temas do panorama jazzístico, o grupo irá apresentar um reportório variado, onde pontificam temas como Stablemates, de Benny Golson, All Or Nothing At All, de Arthur Altman, In Your Own Sweet Way, de Dave Brubeck, Con Alma, de Dizzy Gillespie, You’ve Changed, de Carl Fisher ou I Wish I Knew, de Harry Warren.

Amanhã, sábado, também com início às 21h30, a banda “FUGUE” apresenta-se também no Salão Nobre da Câmara Municipal de Cantanhede.

Constituída por três jovens do concelho – Francisco Freire, Thomas Fresco e Rafael Castilho –, o grupo irá interpretar vários temas originais, nomeadamente Walking, Madame X, Mistress, Growing, Falling, Drowning, Microscopic Point of View e Unknown. A exceção será para Nuuk, um tema de Beach Haze, que será apresentado nesta atuação com um arranjo do grupo.