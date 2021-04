Dupla terá furtado 190 litros de combustível em Valongo do Vouga

A GNR , através do Posto Territorial de Arrancada do Vouga, identificou no dia 9 dois homens, de 30 e 61 anos, por furto de combustível na localidade de Valongo do Vouga, no concelho de Águeda.

Na sequência de uma denúncia a dar conta que estaria a ocorrer um furto de combustível numa viatura pesada de mercadorias que se encontrava estacionada na via pública, os militares da GNR deslocaram-se de imediato para o local, tendo surpreendido os suspeitos em flagrante, com recurso a uma bomba, a retirar combustível de um dos depósitos da viatura.

No decorrer das diligências policiais foi possível apreender 11 recipientes em plástico contendo 190 litros de combustível (gasóleo), uma bomba elétrica, diversas mangueiras e uma viatura ligeira de mercadorias utilizada no furto.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Águeda.