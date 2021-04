Ir de bicicleta para a escola em Águeda dá prémios

A Câmara de Águeda, com o objetivo de promover uma maior consciência ambiental e proteger o planeta, tem vindo a lançar alguns projetos, entre eles o “Escolas com Pedal”, através do qual lançou um desafio aos estabelecimentos de ensino do concelho para que incentivassem os alunos a deslocarem-se para a escola de bicicleta.

As crianças que usassem a bicicleta como meio de transporte nas suas deslocações para a escola durante vários dias receberiam como prémio uma mochila alusiva ao projeto. O repto foi aceite por várias escolas, que testemunham o sucesso da iniciativa, com vários alunos a aderirem à ideia e a continuarem a optar por este meio suave de mobilidade nas suas deslocações diárias.

Aderiram a esta iniciativa mais de 70 alunos de quatro estabelecimentos de ensino: Escola Básica Prof. Artur Nunes Vidal (Fermentelos), Escola Básica de Aguada de Cima, Escola Secundária Marques de Castilho e Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga.

As mochilas (com kits de sensibilização ambiental, nomeadamente e entre outros, uma garrafa reutilizável, uma caneca em metal esmaltado, um colete refletor e uma bandana) foram entregues aos alunos, assinalando também o Dia da Terra.

Na Escola Secundária Marques de Castilho (sede de agrupamento), Edson Santos e Elsa Corga, vice-presidente e vereadora da Educação da Câmara de Águeda, fizeram a entrega simbólica destes kits, em reconhecimento pelos esforços em prol do ambiente, na presença do diretor do agrupamento, Francisco Vitorino, e do coordenador do Programa Eco-Escolas, Albano Fernandes.

“Defendemos uma aposta estratégica e sustentada nos meios suaves de mobilidade e o projeto Escolas com Pedal sensibiliza precisamente os alunos e comunidade escolar para a promoção e uma maior utilização da bicicleta”, disse Edson Santos, congratulando os alunos pelo esforço e empenho que têm demonstrado na escolha deste tipo de mobilidade para as suas deslocações.

Para assinalar o Dia da Terra, os alunos “plantaram” moinhos de vento no jardim interior da escola, uma iniciativa no âmbito do Programa Eco-Escolas, numa alusão à importância da preservação e proteção da terra.