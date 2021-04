Mulher resgatada com vida no Rio Águeda

A vítima tem cerca de 50 anos e foi resgatada na zona do Souto do Rio.

Segundo fonte dos Bombeiros de Águeda, a mulher caiu ao rio na zona de Souto do Rio, cerca das 15h30, e foi resgatada por um atleta do Ginásio Clube de Águeda, que também é bombeiro.

Os atletas do GiCA tinham iniciado pouco antes o seu treino de canoagem, quando receberam um alerta de uma mulher que tinha caído ao rio Águeda, perto do Souto do Rio, dirigindo-se de imediato para o local.

O atleta do GiCA e bombeiro resgatou a vítima, tendo pouco depois chegado os Bombeiros da corporação de Águeda, com sete operacionais, apoiados por três viaturas.

Os Bombeiros transportaram a vítima para o Hospital de Águeda com “algumas escoriações”.

As circunstâncias da queda da mulher ainda não são conhecidas.

