Município de Cantanhede tem as tarifas de água e saneamento mais baixas da CIM-RC

Segundo um estudo da Deco/Proteste, o Município de Cantanhede é o que tem as tarifas mais baixas de abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, não só em todo o território do Distrito de Coimbra e da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra (CIM-RC), mas também relativamente a três concelhos do distrito de Aveiro com os quais faz fronteira.

Em nota à comunicação social, a autarquia cantanhedense frisa que “em 2020, para um consumo doméstico de 120 m3 de água, a despesa anual das famílias do Município de Cantanhede a esse nível foi, em média, 216,49 euros, valor bastante inferior aos da esmagadora maioria dos 22 municípios considerados, dos quais o mais elevado se situou nos 390,95 euros, ou seja, 80,59% superior ao praticado na autarquia cantanhedense”.

Por outro lado, é de referir que o tarifário da INOVA-EM em 2020 se mantém este ano, apesar de a Entidade Reguladora de Águas e Resíduos Sólidos (ERSAR) ter recomendado a sua atualização, “de acordo com a metodologia definida, sem que estejam previstas quaisquer exceções a esse procedimento”. No entanto, a Câmara Municipal e a administração da empresa entenderam que, na atual conjuntura, “faz sentido prescindir dessa atualização, não apenas para defender e salvaguardar os interesses dos consumidores, mas também para mitigar tanto quanto possível o impacto económico e social da pandemia de Covid-19”, refere a nota de imprensa.

Recorde-se que a INOVA pratica uma Tarifa Social para as famílias carenciadas, assim como a Tarifa de Famílias Numerosas, tendo também já sido distinguida várias vezes pela Entidade Reguladora ERSAR com selos de qualidade e prémios de excelência pelos serviços que presta, respeitantes ao serviço de saneamento de águas residuais urbanas, à qualidade do serviço de gestão de resíduos urbanos e à qualidade da água para consumo humano que distribui.