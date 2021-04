Nove aerogeradores transportados para o novo Parque Eólico Tocha II

Nove aerogeradores, com uma capacidade total de 33 MW, foram transportados pela empresa LASO, para o novo Parque Eólico Tocha II, em Cantanhede.

“Esta foi uma operação iniciada em dezembro do ano passado, tendo tido o seu término neste mês de março. Foram várias dezenas de profissionais da LASO envolvidos neste projeto, cujo transporte dos vários componentes foi realizado entre o Porto de Aveiro, e o Parque Eólico Tocha II, próximo da costa atlântica, a cerca de um quilómetro do mar”, avançou a transportadora portuguesa, em comunicado.

Recorde-se que o Parque Eólico Tocha II faz parte do Plano de Investimento da Comissão Europeia para a Europa, plano este considerado como vencedor tanto para o ambiente, como para a economia. Este instrumento de financiamento, apoiado pelo Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, vai gerar novos parques eólicos no oeste e norte de Portugal, “ajudando o país a alcançar os seus objetivos energéticos ambiciosos e criando novo emprego no processo”, frisou o Comissário Europeu para a Economia, Paolo Gentiloni.

Em janeiro deste ano, a EDP Renováveis anunciava o financiamento de 112 milhões de euros, do Banco Europeu de Investimento (BEI) e do banco BPI, para a construção de dois parques eólicos de 125 megawatts (MW): a unidade de Tocha II, no concelho de Cantanhede, com uma capacidade instalada de 33 MW; e o parque eólico Sincelo, nos concelhos de Pinhel e Guarda, com uma capacidade instalada de 92MW.

“O Banco Europeu de Investimento (BEI) vai conceder 65 milhões de euros à EDP Renováveis (EDPR) e o Banco BPI 47 milhões de euros”, informou naquela altura a energética.

Os parques eólicos de média dimensão, que serão desenvolvidos, construídos e operados pela EDPR, deverão estar operacionais até ao final deste ano. A EDPR estima que, durante a fase de construção, os dois projetos possam criar cerca de 560 empregos temporários nestas regiões.