Primeira fase de testes sem casos de Covid-19 em Oliveira do Bairro

A segunda fase de testagem arranca agora com o regresso à escola do 2º e 3º ciclo.

Todos os cerca de 1350 testes rápidos de saliva feitos em Oliveira do Bairro revelaram resultados negativos à Covid-19, revelou o município esta segunda-feira.

Este processo de testagem avançado pela Câmara junto das crianças dos ensinos pré-escolar e do 1.º ciclo, iniciado a 23 de março, terminou agora a primeira fase. A segunda fase de testagem arranca agora com o regresso à escola do 2º e 3º ciclo.



O processo de testagem massiva que acompanha a estratégia de desconfinamento traçada pela tutela foi retomado após a Páscoa com a realização dos testes rápidos de saliva ao 2.º e 3.º ciclo que iniciou as aulas esta semana.

Apesar de o Governo assegurar a realização dos testes rápidos de antigénio aos alunos do ensino secundário, o Município de Oliveira do Bairro considera que é importante que todas as crianças do concelho sejam testadas. Para Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, “o desconfinamento seguro e eficaz é aquele que é acompanhado de uma testagem massiva, permitindo-nos evitar focos de contágio e quebrar cadeias de infecção, justificando plenamente este investimento de 45 mil euros em testagem na reabertura das escolas”.

Para a testagem às crianças do pré-escolar ao 3.º ciclo, a autarquia apostou nos testes de saliva, atendendo que se trata de um processo não invasivo.

“Apontados por muitos especialistas como uma boa solução de testagem, a qual já se encontra registada no INFARMED e disponível no mercado Português desde o dia 30 de dezembro de 2020”, o autarca considera que, numa fase em que se prepara o regresso à escola, é fundamental que todos se sintam seguros. “No concelho de Oliveira do Bairro, não deixamos ninguém para trás e, à semelhança das crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo, também as restantes do 2.º e 3.º ciclo serão testadas no momento em que regressarem à escola”, concluiu.