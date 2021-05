Águeda: Impactplan conquista ouro em concurso internacional

A empresa foi premiada por uma criação artística concebida especialmente para o hotel The Ritz-Carlton, em Manama no Bahrain, em 2019.

A “Impactplan Art Productions”, agência criativa de desenvolvimento de projetos artísticos, de Águeda, acaba de conquistar uma importante distinção internacional na área do design.

A empresa aguedense, fundada em 2012, foi premiada com medalha de ouro no concurso mundial “A’Design Award” na categoria de “Arts, Crafts and Ready-Made Design”, através da sua criação artística “Golden Dots Invasion”, concebida especialmente para o hotel The Ritz-Carlton, em Manama no Bahrain, em 2019.

A “Impactplan Art Productions” é criadora e promotora do Umbrella Sky Project, projeto de referência do AgitÁgueda, um conceito artístico inovador que consiste na suspensão aérea de guarda-chuvas coloridos.

Saiba mais aqui ou na edição impresssa de 20 de maio.