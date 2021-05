Anadia: Meio milhão para requalificar a Escola da Moita

A remodelação e ampliação da Escola do 1.º Ciclo da Moita está orçada em cerca de 499.500 euros e tem um prazo de execução de 12 meses. O investimento, a cargo da Câmara Municipal de Anadia, vai agora avançar, depois de aprovado o projeto e o concurso da empreitada.

Como a presidente da autarquia anadiense, Teresa Cardoso, já tinha avançado “a Câmara deliberou avançar com esta empreitada, considerando a oportunidade para apresentação de candidatura a Fundos Comunitários, no âmbito do Programa CENTRO 2020”.

O Centro Escolar vai dar resposta aos alunos provenientes da área mais a nascente do município, com uma área de influência circunscrita à freguesia, com exceção da localidade de Póvoa do Pereiro.

De salientar que em virtude do atual edifício apresentar deficiências, tanto a nível funcional, como construtivo, a nova solução arquitetónica pretende preservar e remodelar o edifício principal e projetar um novo edifício complementar, de modo a dar cumprimento à legislação em vigor. O projeto pretende conciliar harmoniosamente duas linguagens arquitetónicas distintas.

Assim, a intervenção irá permitir a criação de espaços de ensino, sociais e de apoio, designadamente duas salas de aula, biblioteca, sala polivalente, refeitório, gabinetes de professores e de atendimento, copa, instalações sanitárias para alunos, para pessoas com mobilidade condicionada e para adultos.

De referir que esta intervenção faz parte de um pacote de investimentos mais vasto que o Município tem vindo a realizar, nos últimos anos, na área da Educação, no sentido de dotar os estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo, em funcionamento no concelho, de melhores condições de conforto e de aprendizagem para um ensino de maior qualidade.