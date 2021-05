Anadia: Município distingue funcionários, entidades e personalidades

À semelhança do que tem vindo a acontecer desde 2017, o Município de Anadia vai distinguir, esta quinta-feira, 13 de maio, feriado municipal, pelas 10h, os trabalhadores municipais que completaram 35 anos ao serviço da autarquia, reconhecendo e premiando assim a sua dedicação a esta causa pública.

Segundo nota da câmara municipal “a cerimónia de reconhecimento público, que vai decorrer no salão nobre dos Paços do Município, irá também prestar homenagem a personalidades e entidades que, no desenvolvimento da sua atividade contribuíram para elevar o nome de Anadia, fazendo-o com empenhamento, espírito de sacrifício, determinação e dedicação à causa pública”.