Autárquicas: Humberto Carvalho é o candidato do PSD à União de Freguesias BTM

Jorge Humberto de Carvalho é o nome que encabeça a candidatura do PSD à Junta da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, anunciou o partido em plenário.

O candidato tem 59 anos, natural e residente do Troviscal, e esteve ligado, desde cedo, ao desporto em vários clubes locais.

Profissionalmente, assumiu várias funções na área industrial, comercial e artística. Na área dos espetáculos, fez parte do “Road Manager” de José Cid e, atualmente, é funcionário público, a desempenhar funções na Câmara de Oliveira do Bairro/Quartel das Artes. Fez locução de rádio e produção de programas em várias rádios locais e produção de espetáculos de artistas nacionais.

No associativismo passou pela Casa do Povo do Troviscal, Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas da Freguesia do Troviscal. Foi fundador e tesoureiro da Escola de Artes da Bairrada. É presidente da Assembleia da ARVISCAL e do Centro Ambiente Para Todos e secretário da Assembleia da União Filarmónica do Troviscal.

Faz parte da Confraria dos Enófilos da Bairrada.