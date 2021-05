Bairrada tem praias com Qualidade de Ouro

A poucos dias da abertura da época balnear, a Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza já apresentou a listagem de atribuições do Galardão Qualidade de Ouro 2021, que volta a distinguir a qualidade da água balnear das praias de portuguesas. Entre as 392 praias com Qualidade de Ouro (mais seis do que no ano passado), há cinco praias de Cantanhede e duas de Vagos.

Em Cantanhede, foram distinguidas com Qualidade de Ouro, as praias de Palheirão e Tocha (praias costeiras) e ainda Ançã, Olhos de Fervença e Sete Fontes (praias interior). Em Vagos, vão ter direito a esta bandeira, as praias do Areão e Vagueira.

Ainda na região, destaque para a praia da Costa Nova (Ílhavo) e, no concelho de Mira, a praia de Mira e Poço da Cruz.

Em termos gerais, a Região do Tejo e Oeste foi a mais galardoada, com 100 praias; a região do Algarve apresenta a maior subida e a região Centro regista a maior queda na atribuição do galardão.

À semelhança do ano passado, a Quercus reforça a necessidade de serem cumpridas, por parte dos banhistas, as regras sanitárias definidas pela Direção-Geral da Saúde aquando da frequência das zonas balneares. Neste contexto, apela-se ao planeamento prévio das deslocações às praias, no sentido de evitar grandes aglomerados de pessoas nos acessos às praias e no areal.

Ainda no contexto pandémico, apela-se também ao bom comportamento cívico de quem frequentar as praias, nomeadamente no que respeita ao correto descarte de máscaras descartáveis, que devem ser sempre colocados nos caixotes do lixo e nunca abandonadas no meio natural.