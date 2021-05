Cantanhede: Autarca quer consulta aberta de novo no Centro de Saúde

A líder do executivo camarário lamenta a deterioração da resposta na área da Saúde no concelho.

A presidente da Câmara Municipal de Cantanhede não se conforma com o encerramento da consulta aberta que estava a ser assegurada pelos profissionais do Centro de Saúde de Cantanhede, entre as 8h e as 24h, nas instalações do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, em substituição do serviço de urgência que aí funcionava durante 24 horas diárias.

Helena Teodósio tem vindo a reclamar insistentemente junto do Ministério da Saúde, para que “seja cumprido o protocolo celebrado em 24 de fevereiro de 2007 com a Câmara Municipal, “no que diz respeito ao funcionamento da consulta aberta criada no âmbito de um acordo que visava colmatar o fecho da urgência”.

Agora, no passado dia 13, durante a apresentação pública do SNS 24 Balcão realizada na Casa Municipal da Cultura de Coimbra, Helena Teodósio entregou em mãos ao Secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, mais uma carta em que recorda que foi com base nesse acordo que a autarquia tolerou o encerramento da urgência do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, “confiando de boa fé que a consulta aberta, entre as 8h e as 24h daria reposta adequada à procura, de acordo com aquilo que os indicadores de afluência pareciam confirmar. Por isso, é absolutamente inaceitável que também esta tenha sido encerrada, muito antes da crise pandémica de Covid-19, sem que a Câmara Municipal tenha sido tida ou achada no processo e, portanto, completamente ao arrepio daquilo com que o Ministério da Saúde se comprometeu”, sublinha.

