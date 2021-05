Nas próximas eleições autárquicas, a CDU Anadia volta a apostar em José Alfredo Pereira da Silva como cabeça de lista à União de Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro O candidato, agora conhecido, é trabalhador no setor hoteleiro. Tem 50 anos e é pai de três filhos. José Alfredo Silva é ainda presidente do Conselho Fiscal do Sindicato da Hotelaria.

Notícia completa na próxima edição do Jornal da Bairrada