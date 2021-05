Negócios: Caravelatur faz viajar a região há 36 anos

A agência de viagens Caravelatur está a completar 36 anos. As celebrações estão marcadas para esta sexta-feira, dia 28, numa efeméride que nos remete para a memória dos momentos marcantes da empresa e para o brinde aos destinos de sonho que, certamente, ainda vão ser percorridos neste projeto da Mealhada.

O diretor da agência, Reinaldo Diogo, recorda isso mesmo, levando-nos numa viagem ao início da empresa. “Quando iniciámos a atividade, há 36 anos, tudo era diferente. As vendas eram essencialmente de bilhetes de avião, sendo as reservas feitas via telex ou telefone para as companhias aéreas”.

Tempos idos, onde os bilhetes eram emitidos à mão, na sua maioria para emigrantes e familiares, para os EUA, Venezuela, Canadá e Suíça. “As vendas de pacotes de férias já se faziam, assim como reservas de apartamentos de férias e hotéis em Espanha e no Algarve”, conta, apontando que “a percentagem de portugueses que faziam férias era muito reduzida”.

