PSD Anadia: Nuno Santos é candidato à JF de VN Monsarros

Candidato tem 44 anos e é diretor do IPB (Instituto Profissional da Bairrada), localizado em Oliveira do Bairro.

Nuno Santos é o cabeça de lista do PSD Anadia à Junta de Freguesia de Vila Nova de Monsarros.

O candidato tem 44 anos, é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior de Engenharia de Coimbra e, desde 2014, é o Diretor do IPB (Instituto Profissional da Bairrada), localizado em Oliveira do Bairro.

Segundo o PSD Anadia, o candidato possui um currículo profissional relevante na área da gestão de organizações, não deixando também de sublinhar que, em 2010, Nuno Santos se especializou na área da Educação pela Universidade de Aveiro, transpondo para o ensino técnico/ tecnológico uma visão prática e objetiva, implementando projetos inovadores e envolventes com a comunidade. “Nesse percurso, conquistou com as suas equipas, vários prémios nacionais e internacionais”, sublinha o PSD sobre o candidato.