JF de Ourentã: “Paixão por estar ao serviço da comunidade”

Com uma experiência autárquica de três décadas, Carlos Ventura assume que “estar ao serviço da comunidade e promover o seu desenvolvimento é uma paixão”, por isso, é fácil perceber que este autarca, de 53 anos, integre a assembleia municipal, ora por inerência ou por eleição, há 16 anos, ininterruptamente, e faça parte dos órgãos sociais de diversas coletividades locais.



Na Junta de Freguesia, o seu primeiro mandato foi conquistado em 2005, onde permaneceu até 2017, regressando, agora, em 2021, depois de intercalar com o cargo de presidente da Assembleia de Freguesia, entre 2017-2021.

Orçamento reduzido para as necessidades

Com um orçamento para o ano em curso a rondar os 107 mil euros, Carlos Ventura admite que a verba acaba por ser “manifestamente reduzida para as necessidades e ambições do executivo”, até porque, como explica, a freguesia de Ourentã “tem a necessidade de ver realizadas várias obras que considero estruturantes para a desenvolvimento desta comunidade”, assim como sublinha que a sua candidatura foi realizada no pressuposto de realizar um conjunto de obras que acredita serem estruturantes para Ourentã.

