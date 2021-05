PSD: Carlos Ferreira é candidato à Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro

PSD avança com duas novidades para as Juntas, insiste no candidato de Oiã e aposta em recandidatar Simão Vela.

O PSD de Oliveira do Bairro apresentou, em plenário, no passado sábado, os candidados do partido às próximas eleições autárquicas.

Depois do já anunciado nome de José Carlos Soares como candidato para a Câmara de Oliveira do Bairro, o PSD fez saber que Carlos Ferreira é o cabeça de lista para a Assembleia Municipal.

Foram também apresentados os nomes dos candidatos para as Assembleias de Freguesia, com os social-democratas a apostarem em Simão Vela para a recandidatura à Junta de Oliveira do Bairro e o nome de Bruno Seabra para Oiã.

Nas novidades para este ato eleitoral estão os candidatos Jorge Humberto Carvalho (União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa) e Luís Ruivo (Palhaça).

No plenário do partido, o líder do PSD de Oliveira do Bairro, Paulo Figueiredo, defendeu que a atitude do partido “deve ser de contribuir, construir para que a alternativa a apresentar nas próximas eleições seja clara. Construir um concelho que não tem complexos em assumir as suas responsabilidades sociais, reforçar as instituições e associações e todos aqueles que no terreno são a primeira barreira na luta contra a injustiça, a carência e as dificuldades. Para conseguir algo que nunca foi feito é preciso que façamos algo que nunca fizemos”, disse.

Saiba tudo sobre todos os candidatos do PSD nas próximas edições impressa e digital do Jornal da Bairrada.