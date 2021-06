Anadia reconhece 11 PME Excelência na presença do Secretário de Estado

O Município aproveitou a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves, que presidiu à cerimónia de inauguração do “Espaço Empresa”, no Curia Tecnoparque.

Foram 11, as empresas que o Município de Anadia reconheceu na tarde de hoje, dia 9 de junho. Fazendo coincidir a cerimónia de inauguração do “Espaço Empresa”, no Curia Tecnoparque, pelo Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves, o Município de Anadia prestou homenagem às empresas que alcançaram o estatuto “PME Excelência 2020”, atribuído pelo IAPMEI.

“O sucesso e as conquistas dos empresários do concelho, num ano tão atípico e difícil, são um orgulho para o Município de Anadia. Assim, é perfeitamente justo e merecido reconhecer publicamente o trabalho desenvolvido e agradecer o esforço, a dedicação e o sacrifício dos empresários e, consequentemente, dos seus trabalhadores. com o objetivo de apoiar os empresários na criação e gestão do seu negócio”, diria na ocasião a autarca Teresa Cardoso.

O Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves, congratulou-se com a abertura deste espaço, que “representa a proximidade aos agentes económicos”, mas também a “importância de estabelecer relações de confiança entre os organismos do poder central e o que são as necessidades, as ambições e problemas das empresas já estabelecidas, mas também dos que iniciam atividade empresarial”.

Ainda no âmbito da visita do Secretário de Estado ao concelho de Anadia, o membro do Governo visitou três empresas sediadas no concelho, A.J. Maias, Epedal e Nexxpro.

Recorde-se que o “Espaço Empresa” é uma parceria do Município de Anadia com o IAPMEI, em articulação com a AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) e a AMA (Agência para a Modernização Administrativa) que inclui a disponibilização de serviços às empresas através de três canais: presencial (de proximidade), eletrónico e telefónico.

Empresas homenageadas

As PME Excelência 2020 são AJ Maias, Bairrimoldes, Candigrés, Cobel, Jofebar, Lusitana Face, Marques Associados Digital, Padaria Irmãos Lincho, Policarpo Ferreira da Silva, Vidrologic e Vidromax.

Toda a reportagem na próxima edição do Jornal da Bairrada.