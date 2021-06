Autarquia anadiense aprova Relatório e Contas de 2020

O Relatório e Contas referentes ao ano de 2020 foram aprovados, por maioria, na última reunião de executivo, realizada no passado dia 31 de maio.

O documento mereceu uma única abstenção, do vereador Litério Marques, do PSD, uma vez que a vereadora Anabela Melo, também do PSD, não esteve presente.

“O documento apresenta uma elevada taxa de execução orçamental, bem como um excelente grau de execução das Grandes Opções do Plano (GOP) e uma redução da taxa de endividamento. De sublinhar que, ao nível económico-financeiro, o Município de Anadia continua a apresentar indicadores bastante sólidos”, começa por dizer a nota enviada pela autarquia anadiense.

Na nota à comunicação social é ainda referido que “Receita Municipal aumentou face ao ano 2019, atingindo cerca de 22,230 milhões de euros, registando uma variação de 3,72% em relação ao período homólogo, apresentando um grau de execução na ordem dos 93,02%. O aumento registado deve-se essencialmente à variação das transferências de capital (88,65%) e dos passivos financeiros (100%), que compensaram os decréscimos verificados em algumas componentes da receita”.

Ao nível da Despesa Municipal verifica-se, por seu turno, “uma diminuição face ao ano 2019, tendo alcançado 20,400 milhões de euros, registando uma variação de 2,30% em relação ao ano transato e apresentando um grau de execução de 85,36%. As despesas diminuíram de forma geral, devido ao cancelamento de inúmeras atividades devido à pandemia, tendo, no entanto, sido canalizadas verbas importantes para as múltiplas ações e medidas implementadas na prevenção e mitigação da pandemia, tendo ascendido a cerca de 0,800 milhões de euros”, acrescenta a autarquia.

“No que respeita às GOP apresentam, em 2020, um decréscimo na ordem dos 4,86%, passando de 9,381 milhões de euros, em 2019, para 8,925 milhões de euros, em 2020, invertendo a tendência de crescimento verificada no ano transato em virtude da pandemia. Apresentaram, contudo, um grau de execução de 80,64%, ou seja, +0,28% face ao ano 2019”, refere a nota de imprensa onde se lê que as GOP com maiores montantes comprometidos foram as gerais, as sociais e as económicas, “mostrando, por um lado, a preocupação do Executivo em melhorar as infraestruturas sociais do concelho e, por outro lado, a preocupação com o setor económico como alavanca para o desenvolvimento sustentável a médio e longo prazo”.

“Um dos melhores resultados alcançados”

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, sublinhou que, apesar de todas as dificuldades sentidas em 2020, devido à pandemia, na gestão do Orçamento e na execução dos investimentos previstos, “conseguimos alcançar elevadas taxas de execução, não só no que respeita às GOP, mas também ao Orçamento na sua globalidade”. “Congratulamo-nos pela gestão que tivemos e pela forma como conseguimos efetivamente fazer o equilíbrio das contas e dos investimentos que tínhamos preconizado fazer”, adiantou.

A edil considerou que “este é um dos melhores resultados alcançados, garantindo o equilíbrio das contas públicas, com uma gestão rigorosa, transparente e equilibrada dos investimentos, com um olhar muito atento e muito particular no apoio às famílias e às empresas”.

O balanço, no entender da responsável máxima do Município, “é bastante positivo”. “Congratulamo-nos com os resultados alcançados nas taxas de execução e na redução da taxa de endividamento, o que permitiu terminar o ano de 2020 com um valor significativo no saldo de gerência (cerca de um milhão e oitocentos mil euros) que já foi transposto para o orçamento de 2021”.

Esta foi a última prestação de contas do atual mandato, uma vez que a prestação de contas de 2021 só será avaliada no próximo mandato. No entanto, a autarca manifestou-se “tranquila” face ao trabalho que “fizemos até hoje, com um dever de responsabilidade daquilo que é uma boa prestação das contas públicas para o nosso Município”.