Executivo de Cantanhede aprova orçamento superior a 52 milhões

O Executivo Municipal aprovou, por maioria, o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2025, documentos previsionais que serão agora sujeitos à votação da Assembleia Municipal, no seu próximo plenário.

Foi na reunião camarária realizada no passado dia 20 de novembro, que o executivo camarário votou favoravelmente um programa orçamental que ascende a 52 milhões de euros. Em comparação com 2024, verifica-se um acréscimo de 9,5 milhões de euros – mais 22,5% -, o que para a presidente da autarquia “reflete bem o grau de exigência com que a Câmara Municipal está confrontada para assegurar que seja executado com a mesma eficiência e eficácia que tem pautado a sua atuação”.

No texto introdutório, Helena Teodósio, sublinha que os documentos previsionais do Município de Cantanhede para 2025 obedecem a “uma lógica de sustentabilidade dos recursos financeiros de que a autarquia dispõe para responder ao alargamento das responsabilidades que passou a deter em novas áreas que entretanto ficaram sob a sua alçada, projetando tanto quanto possível os investimentos de capital em infraestruturas e equipamentos coletivos com carácter estruturante para o reforço da coesão territorial”.

Com um valor total de 52.038.629 euros, o Orçamento é reflexo não apenas das novas competências transferidas pela Administração Central, “que terão bastante impacto na gestão da instituição”, mas também de um conjunto de investimentos de relevo assumidos pelo Município de Cantanhede, também devido aos compromissos associados a essas novas responsabilidades, com destaque para a renovação do parque escolar e também da rede de cuidados de saúde primários. Isso também explica, em parte, o aumento da despesa corrente verificada nos anos mais recentes, tendência que deverá manter-se em 2025 com uma variação positiva da ordem dos 9,6%.

Quanto às despesas de capital, o documento reflete obras estruturantes com financiamento já garantido, como a requalificação da Secundária Lima-de-Faria, o Centro de Saúde de Cantanhede ou a nova unidade de saúde de Covões, cujo valor global ascende a 13 milhões. Já com candidaturas finalizadas e a aguardar homologação estão outros 11 projetos, num valor global de 16,2 milhões de euros. A par disso, saliente-se o valor dedicado à requalificação da rede viária do concelho, superior a 5,6 milhões de euros.

No que diz respeito à despesa corrente, a rubrica de aquisição de bens e serviços tem um valor inscrito de 8,6 milhões de euros, para matérias tão diversas como refeições escolares, iluminação pública, combustíveis, etc.

Nas Grandes Opções do Plano, as funções sociais – em setores como educação, ação social, desporto e cultura – têm um peso no Orçamento de 2025 na ordem dos 56%, seguindo-se as funções económicas – transportes rodoviários, turismo, agricultura, indústria e energia – com 32%.

A terminar, Helena Teodósio reforça que a execução do Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2025 “será especialmente exigente, sobretudo pelo aumento do leque de ações que é necessário desencadear para dar suporte administrativo e financeiro às despesas elencadas”.

“Em todo o caso, são documentos que dão expressão bem eloquente do extraordinário trabalho realizado pelas equipas dos diferentes setores da Câmara Municipal na elaboração de candidaturas ao PRR e ao Portugal 2030”, conclui.