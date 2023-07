Executivo de Cantanhede aprova voto de louvor aos serviços de saúde do concelho

O executivo da Câmara Municipal de Cantanhede aprovou, no passado dia 19 de julho, duas propostas de atribuição de um voto de louvor e reconhecimento na área da saúde. A proposta levada à sessão pelos eleitos do PSD propunha o reconhecimento de todos os serviços de saúde do concelho e dos seus profissionais, enquanto a dos vereadores do PS é dirigida apenas ao Hospital Arcebispo João Crisóstomo e ao Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais.

No documento proposto do PSD e aprovado por unanimidade, foram invocados para o efeito elementos factuais que comprovam “a extraordinária dedicação à causa que abraçaram em benefício dos cidadãos e da comunidade”.

A proposta adianta que apesar da atividade dos serviços de saúde no concelho estar “fortemente condicionada pela falta de respostas da tutela relativamente a muitas das necessidades que ao longo dos anos têm sido identificadas como geradoras de dificuldades na prestação de cuidados de saúde qualificados à população”, “a verdade é que se tem assistido a um enorme esforço de superação por parte de todos os profissionais de saúde, no sentido de resolverem entropias, ultrapassarem obstáculos e colmatarem as insuficiências”.

“Não é por acaso que se tem acentuado o reconhecimento da população para com esses serviços e também o sentimento de gratidão para com os extremosos profissionais de saúde que, contra aquilo que seria expectável, continuam a ser eles a assegurar irrepreensíveis padrões de qualidade nos cuidados de saúde que prestam. Também importa referir o importante papel que têm tido ao longo do tempo quem tem gerido e administrado as unidades e serviços de saúde”, refere ainda o documento.

Assim, o executivo aprovou a atribuição de um voto de louvor aos profissionais de saúde das Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados, Unidades de Saúde Familiar, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Unidades de Longa Duração, Unidades de Saúde Privadas, Hospital Arcebispo João Crisóstomo e Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais.

Já a proposta dos vereadores do PS, aprovada, por maioria, atribui um voto de louvor e reconhecimento somente ao Hospital Arcebispo João Crisóstomo e Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais “pelo trabalho extraordinário realizado”.