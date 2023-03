Custos do cartaz da Feira da Vinha e do Vinho de Anadia divide vereadores

Custos referentes ao cartaz geraram acesa discussão na última reunião do executivo. Vereador do PS critica certame “assente num modelo altamente deficitário”.

Já há datas, orçamento e artistas para a Feira da Vinha e do Vinho – Anadia Festival de Paixões. De 21 a 25 de junho, a zona do Vale Santo, no centro da cidade, volta a ser o cenário do principal certame do concelho, que alia economia local, cultura, gastronomia, vinhos e tradições.