Ciclismo: Bairradino António Morgado vence clássica de Gipuzkoa em juniores

Ciclista bairradino, de 17 anos, cumpriu os 123 quilómetros com partida e chegada em Urretxu com um tempo de 3:01.48 horas.

O ciclista António Morgado (Bairrada Cycling Team) foi o melhor na clássica de Gipuzkoa em bicicleta, prova UCI para o escalão de juniores, em Urretxu, disputada este domingo.

A turma bairradina venceu a competição por equipas graças a outros dois ciclistas classificados nos melhores 10 da prova.

António Morgado cumpriu os 123 quilómetros com partida e chegada em Urretxu com um tempo de 3:01.48 horas, chegando isolado à meta, com 39 segundos de diferença para o holandês Bart Hordijk (Willebrord Wil Voruit), e com 1.28 para o terceiro, o colombiano Paulo Pantoja (Inca).

Na sexta posição, a 2.16 minutos, chegou o outro bairradino e colega de equipa Gonçalo Tavares.