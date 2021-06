Dia Mundial do Ambiente assinalado em Anadia com inaugurações

A habitual Feira do Ambiente “Anadia + Verde” que tem marcado as comemorações do Dia do Ambiente em Anadia volta a não se realizar, este ano, devido à pandemia.

O Dia Mundial do Ambiente, vai ser assinalado pelo Município de Anadia, no próximo dia 5 de junho, com a inauguração de três espaços nas Freguesias de Avelãs de Cima, Vila Nova de Monsarros e Sangalhos, num investimento global superior a 250 mil euros.

Os espaços a inaugurar, cujas obras se encontram concluídas, têm como denominador comum a mais-valia ambiental e ainda o facto de resultarem de propostas vencedoras do Orçamento Participativo, designadamente o Centro Interpretativo do Ciclo da Água e da Floresta, em Canelas, Avelãs de Cima; o Moinho de Água integrado no Parque Ecológico de Vila Nova de Monsarros; e o Miradouro de Sangalhos. O périplo começará em Canelas, pelas 14h30, seguindo-se Vila Nova de Monsarros, pelas 16h30, e terminará em Sangalhos, às 18h00.

De referir ainda que face às restrições existentes, devido à pandemia, não foi possível, à semelhança do que aconteceu no ano passado, realizar a habitual Feira do Ambiente “Anadia + Verde” que tem marcado as comemorações do Dia do Ambiente em Anadia.