Eco-Escolas pintam sarjetas e sumidouros em Cantanhede

No âmbito do Dia Europeu do Mar e Dia Mundial dos Oceanos, Eco-Escolas do concelho assinalam efeméride com pinturas de sarjetas e sumidouros

Inserido no Programa Eco-Escolas, o Município de Cantanhede apoiou a EB Cantanhede-Sul, do Agrupamento de Escolas Marquês de Marialva e a EB 2,3 João Garcia Bacelar, do Agrupamento de Escolas Gândara-Mar, na Tocha, particularmente o JI da Sanguinheira e Tocha e EB Gesteira, na iniciativa “O mar começa aqui”.

Na atividade que decorreu no passado dia 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos, coube aos alunos da escola EB Cantanhede Sul, a pintura de sarjetas e sumidouros das ruas Prof. Mota Pinto, Rua da Alegria e Rua Padre Américo, de forma a sensibilizar a população para o problema da deposição de lixo na via pública, designadamente em sumidouros e sarjetas. Estes sistemas de retenção impedem, numa primeira instância, que grande parte do lixo depositado nas ruas, vá parar ao mar, poluindo este ecossistema tão importante para o futuro do nosso planeta e cada vez mais ameaçado.

Na ocasião, o vice-presidente da Câmara Municipal, Pedro Cardoso, deu os parabéns a estes alunos e destacou a importância desta iniciativa como “uma forma de alertar e sensibilizar a população em geral e a comunidade escolar em particular, para as consequências, quer nos ecossistemas terrestres, quer nos ecossistemas marinhos, da incorreta deposição dos resíduos”.

Mantendo bem presente a necessidade de preservação dos ecossistemas e da biodiversidade em geral e da qualidade da água doce e salgada em particular, o autarca responsável pelo pelouro da Educação, referiu a propósito que “este desafio insere-se no vasto plano de ação das Eco-Escolas e constitui uma forma de educação para uma cidadania ativa incitando os jovens a passar a mensagem de que “Tudo o que cai no chão, vai parar ao mar” a toda a comunidade educativa”, e prosseguiu salientando que “são iniciativas como esta que nos motivam, enquanto agentes autárquicos, a fomentar o apoio a ações de sensibilização ao cidadão, alertando-o para uma mudança de paradigmas que vão desde a sustentabilidade das comunidades, à adoção de estratégias que nos permitam atenuar os efeitos das alterações climáticas, em ações básicas do nosso dia-a-dia”, concluiu.

O desafio “O mar começa aqui” conta com as sinergias de vários parceiros nacionais, a destacar, a Associação Bandeira Azul da Europa e a Sotinco, que, enquanto parceiro forneceu gratuitamente uma parte das tintas, que o Município de Cantanhede em conjunto com as EB 2,3 João Garcia Bacelar, da Tocha e com a EB de Cantanhede-Sul, utilizou nas ações de pintura de sarjetas e sumidouros nos dias 20 de Maio, Dia Europeu do Mar, no largo da feira da Tocha e no dia 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos, em Cantanhede, nas ruas Prof. Mota Pinto, Rua da Alegria e Rua Padre Américo.