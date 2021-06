Exposição “As Máscaras do Tempo” na Biblioteca Municipal de Cantanhede

Trabalhos refletem de forma artística e muito particular, as diferentes formas como cada artista testemunhou a situação decorrente da crise pandémica.

No átrio da Biblioteca Municipal de Cantanhede está patente ao público, até ao próximo dia 31 de julho, a exposição “As Máscaras do Tempo” realizada por alunos do Ateliê Nova Acrópole – Coimbra, que conta com a coordenação da artista plástica Françoise Terseur.

Da autoria de sete formandos desta academia, designadamente António Oliveira Lopes, Elvira Santos Abrantes, Fátima Negrão, Helena Almeida, Luísa Abreu, Maria José Ferreira Santo, Ralph Schottle e da professora, Françoise Terseur, a mostra é constituída por 19 trabalhos de pintura, executados com recurso a várias técnicas de pintura, nomeadamente acrílico, modelagem, colagem e técnicas mistas sobre tela.

Subordinada à temática “máscara”, os trabalhos refletem de forma artística e muito particular, as diferentes formas como cada artista testemunhou a situação vivida recentemente a nível mundial, decorrente da crise pandémica da COVID-19. Os artistas imprimiram nos trabalhos o seu olhar pessoal sobre a vivência do fenómeno da pandemia e as condicionantes a que a Covid-19 obrigou, nomeadamente a utilização de máscara de proteção, procurando plasmar nas obras produzidas, conceitos que entenderam relacionados com este acontecimento.

Associação promove atividades culturais e sociais

A Nova Acrópole é uma associação cultural internacional sem fins lucrativos, que tem como missão promover atividades culturais e sociais nos mais diversos campos. Esta organização integra pessoas de todas as idades, etnias, níveis socioculturais e nacionalidades.

Fundada em 1957 pelo professor Jorge Angel Livraga Rizzi, em Buenos Aires, Argentina, a Associação Nova Acrópole tem-se preocupado, especialmente, com a formação filosófica dos jovens, adaptada à época atual, de uma forma independente e alheia a qualquer influência religiosa, política ou socioeconómica.

Atualmente, a Associação Cultural Nova Acrópole está presente em mais de 50 países do mundo, reunindo mais de quinze mil membros ativos.