Festival de cerveja artesanal este fim de semana em Aveiro

O Festival de cerveja artesanal Aveiro Craft Beer Fest regressa à cidade de Aveiro este fim de semana. De 2 a 4 de julho, o Mercado Manuel Firmino volta a ser o anfitrião deste evento de boa memória, que já trazia saudade nos amantes e aficionados da cerveja artesanal e pelo movimento empreendedor cervejeiro português.

A Câmara Municipal de Aveiro e a organização OG&Associados retomam os tão ansiados festivais cervejeiros portugueses, orientados pela forte consciencialização e boas práticas de segurança pós pandemia. Como tal, esta edição, em Aveiro, foi programada segundo um modelo adequado aos tempos que vivemos, respeitando as normas e regras sanitárias, com um efetivo controlo de capacidade dos espaços, fluxos e observância da área, garantindo uma boa experiência e a desejada alegria do evento, com a devida segurança.

Na envolvente do Mercado Manuel Firmino desenha-se a esplanada perfeita para que os convivas possam desfrutar da sua cerveja e da música ambiente, no interior, os cervejeiros e os postos de alimentação dispõem-se nas bancas do mercado para servir ordeiramente o público.

As 16 cervejeiras e uma sidraria – uma das grandes novidades – artesanais, são os protagonistas nacionais e internacionais desta mostra, sem esquecer os cervejeiros da Cidade – alguns dos grandes pioneiros da cerveja portuguesa. A eles junta-se a oferta de produtos frescos, tradicionais e alimentares dos agentes residentes do Mercado, complementada com um street food, escolhido “a preceito”, para a harmonização com mais de 70 estilos cervejeiros presentes, que promete ser realmente uma grande experiência.

Com uma animação e programação soft e relaxada, a organização privilegia o convívio contido e a utilização das mesas para que o público usufrua e socialize em pequenos grupos sem dispersão.