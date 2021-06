GNR recuperou material furtado em concelhos da região e deteve suspeito

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Aveiro (NIC), recuperou esta terça-feira diverso material furtado e deu cumprimento a um mandado de detenção de um homem de 53 anos, em Aveiro.

No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano por furtos e recetação nos concelhos de Aveiro, Anadia, Cantanhede e Albergaria, os militares da GNR deram cumprimento a seis buscas domiciliárias e quatro em veículos, que culminaram na apreensão de diverso material furtado.

Entre aquele material estão eletrodomésticos e armários de cozinha, uma porta de cofre, uma aparelhagem e diversos amplificadores, mesas de mistura, microfones sem fio, ferramentas de bricolage e jardim, ferramentas e material de construção, canalização e eletricidade e rolos de cabo elétrico.

O detido foi transportado ao Estabelecimento Prisional de Coimbra para cumprimento de pena de prisão.

Esta ação contou com o reforço dos militares da Unidade de Intervenção (UI), dos Comandos Territoriais do Porto, Coimbra, Guarda e de diversos Destacamentos do Comando Territorial de Aveiro.