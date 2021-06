Hegisantos firma acordo com CERCIAG para mais um posto de trabalho

Já são dois funcionários com deficiência integrados na empresa, provenientes do Centro de Formação da CERCIAG.

O Grupo Hegisantos acaba de formalizar mais uma integração nos seus quadros de um funcionário com deficiência, proveniente de um protocolo rubricado em parceria com o Centro de Formação da CERCIAG.

“Fruto do crescimento e evolução da nossa lavandaria profissional, e perante a necessidade de contratar recursos humanos, a HEGISX contratou um novo colaborador que já vinha a trabalhar connosco através de uma parceria realizada com a CERCIAG”, explica nota da empresa com sede em Oiã, Oliveira do Bairro.

“Este já é o nosso segundo caso de sucesso. Relembramos o caso de Daniel Santos, integrado em 2014 na Hegisantos e onde continua até hoje ao serviço, sempre com um desempenho e dedicação exemplares”, recorda Rui Santos, administrador do grupo.

Leia mais aqui ou na edição impressa de 4 de junho.