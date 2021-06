Mealhada junta empreendedores da região para incentivar criação de novas empresas

A iniciativa “Ponto Empreendedorismo” irá decorrer nos dias 17 e 18 de junho (5.ª e 6.ª feira), das 9h30 às 17h30, no Cineteatro Messias, na Mealhada, e conta com o apoio do Jornal da Bairrada.

A Câmara Municipal da Mealhada, através do seu Espaço Inovação, e a Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira (ACIBA) vão juntar novos empreendedores e oradores experientes em diversas temáticas para “despertar o espírito empreendedor e a motivação para a criação de novas empresas”. A iniciativa, denominada “Ponto Empreendedorismo”, irá decorrer, dias 17 e 18 de junho, das 9h30 às 17h30, no Cineteatro Messias, na Mealhada, e conta com o apoio do Jornal da Bairrada.

De acordo com o presidente da Câmara, Rui Marqueiro, “a parceria entre a ACIBA e o Município da Mealhada nasce de uma necessidade mútua de potenciar o espírito empreendedor e alavancar a criação de novos negócios”. Por isso, “o ‘Ponto Empreendedorismo’ vai juntar, no mesmo palco, os mais recentes aventureiros do mundo empresarial com oradores experientes em temáticas pertinentes como os incentivos financeiros à criação de empresas, as boas práticas empresariais, os novos desafios para o futuro, inovar no meio empresarial, entre outras”.

“Trata-se de uma iniciativa gratuita, dirigida à população em geral, que tem como intuito fomentar a partilha de conhecimento entre os intervenientes, enriquecendo, assim, um evento que se pretende dinâmico e de grande interação”, explicou o presidente da direção da ACIBA, Carlos Couceiro.

O “Ponto Empreendedorismo” irá contar com a participação de entidades e empresas que se encontram instaladas no Espaço Inovação Mealhada, como é o caso da Associação Nacional de Gerontologia Social (ANGES), que promove um envelhecimento ativo da população, da 4EcoSystem, que se dedica ao ramo agroflorestal, e de outras que passaram por este equipamento municipal, nomeadamente a Living Place, uma empresa de animação turística.

Nos dois dias serão apresentados projetos de apoio ao empreendedorismo e à criação de empresas. Haverá tertúlias, serão abordados assuntos relacionados com a importância da presença digital, a internacionalização das empresas e será dada voz a novos empreendedores.

No “Ponto Empreendedorismo” marcarão presença representantes da ACIBA, das câmaras municipais da Mealhada, de Penacova e de Mortágua, da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, do Instituto do Emprego e Formação Profissional, da Caixa de Crédito Agrícola, da Agência Nacional de Inovação, entre outros.

As inscrições poderão ser feitas por telemóvel (927 975 540), e-mail (eventos@aciba.pt / espacoinovacao@cm-mealhada.pt) ou através do link https://forms.gle/PoNY8h91d9EdTUpD8

Programa

17 JUNHO

9:00 – Receção dos convidados e participantes

9:30 – Cerimónia de abertura

Carlos Couceiro – Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira

Guilherme Duarte – Câmara Municipal da Mealhada

9:50 – Projeto Crescer, Empreender e Inovar

Cláudio Matos – Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira

10:15 – Quero um negócio. O que fazer?

Livino Pontes – Mentor de empreendedores

10:45 – Intervalo

11:00 – Do problema à oportunidade

Rui César – Azeite Avó Chica

Rita Sousa – ACASO by Rita

Ricardo Pedro – Pro.Visual.Artist

12:00 – Inovar pela Posição

António Rodrigues e Fernando Ruas – Rei dos Leitões

13:00 – Almoço

14:30 – Financiamentos e incentivos

António Pinto – Instituto do Emprego e Formação Profissional

Pedro Silva e Sérgio Pereira – Crédito Agrícola

Ana Sutcliffe – Agência Nacional de Inovação

16:00 – Intervalo

16:15 – Ser Digital

José Pedro Castanheira – Your New Brand

18 JUNHO

9:00 – Receção dos convidados e participantes

9:30 – Empreendedorismo Social

Ricardo Pocinho – Associação Nacional de Gerontologia Social

10:15 – Economia Circular

Luís Arneiro e João Duarte – 4EcoSystem

11:00 – Intervalo

11:15 – Internacionalização

Sérgio Castro – Oporto Forte

12:00 – Turismo de Natureza

Sónia Nabais – Eco Quinta Villa Maria / Living Place

13:00 – Almoço

14:30 – E a Cultura?

Nuno Canilho – Câmara Municipal da Mealhada

15:15 – Empreendedorismo 21

Carlos Couceiro – Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira

Guilherme Duarte – Câmara Municipal da Mealhada

Humberto Oliveira – Câmara Municipal de Penacova

Júlio Norte – Câmara Municipal de Mortágua

Jorge Brito – Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra

Sobre as entidades organizadoras

A ACIBA é uma associação empresarial sem fins lucrativos, que trabalha diariamente para apoiar os seus associados e o tecido empresarial dos concelhos da Mealhada, de Mortágua, de Penacova e limítrofes – a região da Bairrada e Aguieira. Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento económico e social, presta serviços diversificados em áreas como a consultoria, formação profissional, criação de novas empresas, organização de eventos e iniciativas de fomento do comércio local.

O Espaço Inovação Mealhada é uma incubadora multifuncional para empreendedores, tutelada e gerida pela Câmara Municipal da Mealhada. Assume-se como um espaço aberto à comunidade, de acolhimento gratuito de ideias e projetos inovadores, de diferentes agentes, entidades e áreas, com vista à promoção dos recursos da região, ao crescimento económico e ao desenvolvimento sustentável do concelho e da região.