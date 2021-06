‘Músicas Sem Idade’ do Club de Ancas revela talento musical dos seniores

Com 12 anos de vida, o projeto Músicas Sem Idade, do Club de Ancas, contrasta com o grupo anterior (composto apenas por jovens). Aqui são os seniores que dominam, dando provas que a música não tem barreiras e que é abrangente.

O grupo, que já atuou em muitos sítios diferentes, desde centros de ação social, centros de dia, festas das aldeias, festivais de folk e até na TV, transmite uma energia, entusiasmo e alegria contagiantes e que não deixam ninguém indiferente.

Na calha, está já a gravação de videoclips com as músicas do reportório, projeto dinamizado pelo CineClub Bairrada e que vai permitir dar a conhecer melhor o projeto e o trabalho que realiza.

O projeto Músicas Sem Idade, do Club de Ancas, vai também atuar na Feira da Vinha e do Vinho. Um projeto musical invulgar, direcionado para a população sénior, que nasceu da vontade de incentivar a prática da música junto da população mais idosa, revela a JB, Natália Sebra, recentemente eleita presidente da direção do Club e ligada ao projeto desde o primeiro momento.

Para o Club, a Cultura é tida como um subsistema da ação social, mas também uma ferramenta andragógica para a terceira idade. Por isso, o projeto, que surgiu em 2009, veio contribuir de forma inequívoca para a melhoria da qualidade de vida desta faixa etária e para a programação do Club Sénior do Club de Ancas.

“Cantar ou tocar um instrumento estimula a memória e a coordenação motora. Depois, o envolvimento no projeto, além da valorização do cancioneiro das ‘músicas do antigamente’, como em qualquer grupo musical, proporciona momentos de convívio sempre muito benéficos”, admite a responsável que só pode fazer um balanço positivo do mesmo: “o resultado está à vista. O grupo tem crescido em número de elementos, e acreditamos, em reportório e qualidade musical”. Um projeto intergeracional, que integra 17 elementos, entre os 54 e os 81 anos.

Ler notícia completa na edição impressa ou digital