Restaurantes da Mealhada aderem a programa para descontos nas refeições

São, para já, três os restaurantes do concelho da Mealhada que aderiram ao Programa Seleção Gastronomia e Vinhos, uma iniciativa que permite aos clientes obter descontos nas refeições e trocar um Passaporte Gastronómico por produtos locais. Os vouchers podem ser levantados no Posto de turismo da Mealhada.

Churrasqueira Rocha, O Castiço e Octávio dos Leitões são, nesta fase inicial, os restaurantes que aderiram a esta iniciativa que visa apoiar a restauração, no âmbito da distinção Região de Coimbra: Região Europeia de Gastronomia 2021-2022.

As medidas de apoio incluem um Passaporte Gastronómico, um Voucher Restauração que dá descontos e o Menu Taste Coimbra Region. O Voucher Restauração permite ao portador ou agregado familiar obter um desconto de 15 euros numa refeição Menu Taste Coimbra Region de valor igual ou superior a 30 euros. O Menu Taste Coimbra Region é composto por um conjunto de 19 menus, um por município, com as iguarias singulares e diferenciadoras de cada concelho, levando turistas e visitantes numa viagem pelos sabores do nosso território. O Passaporte Gastronómico vai permitir registar os restaurantes Seleção Gastronomia e Vinhos nos quais o visitante ou turista consumiu a sua refeição, através de um carimbo, e, uma vez completo, poderá ser trocado por um cabaz de produtos de Denominação de Origem Protegida (DOP) da Região de Coimbra.

No caso da Mealhada, o menu Taste Coimbra Region é composto por iguarias como leitão, cabidela de leitão ou chanfana, como prato principal, sendo a refeição composta ainda por entradas, como iscas de leitão, e sobremesa, como morgado do Bussaco.

Este menu vai estar disponível apenas nos restaurantes que integram o Programa Seleção Gastronomia e Vinhos, estando aberta a possibilidade de outros restaurantes se candidatarem à iniciativa delineada pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, em parceria com a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), no âmbito da distinção Região de Coimbra: Região Europeia de Gastronomia 2021-2022.

O Passaporte Gastronómico e o Voucher Restauração podem ser levantados no Posto de Turismo da Mealhada (limitados ao número existente) e toda a informação pode ser consultada em www.tastecoimbraregion.pt.

“É mais uma medida que esperamos que dê um contributo para alavancar a nossa restauração e que, em simultâneo, possa dar a conhecer a nossa gastronomia a novos visitantes. A restauração tem um enorme peso na economia local – temos muitas famílias que ganham o seu sustento neste setor – e, por isso, esperamos que se gerem impactos positivos com mais estas medidas”, sublinha Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.