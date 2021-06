Supertaça Cândido Oliveira joga-se em Aveiro

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) acordou com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a realização da edição 2021 da Supertaça Cândido Oliveira, no Estádio Municipal de Aveiro / Mário Duarte (EMA), no próximo dia 31 de julho, sábado, pelas 20h45.

O troféu é disputado entre o Sporting CP e o SC de Braga, esperando-se que “possam estar reunidas todas as condições para o regresso do público às bancadas do EMA e em particular à região, ao município e à cidade de Aveiro”, refere a autarquia aveirense.

A realização da Supertaça Cândido Oliveira 2021 no Estádio Municipal de Aveiro / Mário Duarte acontece pela 11.ª vez em 18 anos de vida, “aproveitando desta forma todas as potencialidades do recinto, bem como a sua localização privilegiada e o seu enquadramento na Região de Aveiro e na Região Centro muito visitadas nessa altura de férias, incluindo a sua comunidade emigrante”.