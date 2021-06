Tribunal de Família e Menores será remodelado e ampliado

Câmara de Oliveira do Bairro está a avançar com projeto para criar mais condições para aqueles serviços.

Oliveira do Bairro

A Câmara de Oliveira do Bairro está a avançar com um projeto para a remodelação e ampliação do edifício que alberga o Tiibunal de Família e de Menores.

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, na reunião do executivo do passado dia 27 de maio.

Duarte Novo informou que aquela ampliação será feita “para um dos lados do atual edifício, em terrenos municipais”, aguardando que o juiz presidente e outros responsáveis da comarca se pronunciem sobre “a dimensão e adequação do espaço”.

