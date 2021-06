Vacinas: Agendamento para maiores de 30 anos em Oliveira do Bairro

Os profissionais do Centro de Saúde de Oliveira do Bairro solicitam aos maiores de 30 que façam agendamento para vacina. Saiba como.

Os profissionais do Centro de Saúde de Oliveira do Bairro estão a convidar os seus utentes com mais de 30 anos, que não tenham ainda sido vacinados, para agendarem a vacinação contra a Covid-19.

O Centro de Saúde insiste neste apelo, uma vez que “nem sempre os contactos telefónicos são atualizados pelos utentes nas bases de dados do Serviço Nacional de Saúde, ou não atendem o telemóvel quando são contactados, o que limita a acessibilidade à vacina, que se quer de 100%”.

Por tudo isto, os profissionais do Centro de Saúde de Oliveira do Bairro solicitam aos maiores de 30 anos que ajudem no processo, através da iniciativa individual do agendamento para vacina, “para que possamos vacinar todos os oliveirenses”.

Para tal, devem ligar: 964122681 / 963987379/ 963982042/ 964121997/ 964122681/ 963981974.