Aguedense Angelino Ferreira é Governador dos Lions

O aguedense Angelino Ferreira é, desde o dia 1 de julho, o novo líder dos Lions para a área norte e centro de Portugal.

O Distrito 115 Centro Norte de Lions Clubes tem atualmente 36 clubes Lions, distribuídos por uma área geográfica que vai desde a fronteira norte até à linha do rio Mondego.

O mandato de Angelino Ferreira, de um ano, termina a 30 de junho de 2022 e terá como lema “Paixão, Inclusão e Ação”, e associada uma imagem que realça o girassol, símbolo de felicidade e de vitalidade, e os famosos chapéus coloridos de Águeda.

O agora designado Governador do Distrito 115 Centro Norte de Lions Clubes conta com uma ligação ao movimento Lions de mais de três décadas, como associado do Lions Clube de Águeda, onde já assumiu diversos cargos, nomeadamente o de presidente da direção durante dois mandatos (2001-2002 e 2015-2016).

Licenciado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra, dedicou toda a sua vida profissional à indústria das “duas rodas”, estando ainda ligado à realização de importantes eventos desportivos, como o Mundial de Motocross e o Grande Prémio ABIMOTA em ciclismo. Foi presidente da direção da ABIMOTA – Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins (1998-2000) e membro da comissão de instalação do LEA – Laboratório de Ensaios da ABIMOTA.

Foi ainda vereador da Câmara Municipal de Águeda (1997).